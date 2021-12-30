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Любимова: в России находятся на реставрации 250 объектов культурного наследия

Министр культуры отметила, что отмечается нехватка специалистов по реставрации, и помощь в процессе также оказывают волонтеры в рамках нацпроекта "Культура"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Реставрация 250 объектов культурного наследия в настоящее время проводится на территории России, на фоне нехватки специалистов помощь в этом деле оказывают волонтеры по нацпроекту "Культура". Об этом сообщила в четверг министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас уникальная страна, уже сейчас в реестре нашего министерства 144 тыс. объектов культурного наследия, а мы предполагаем, что их в два раза больше. И, с одной стороны, да, 250 объектов культурного наследия находятся сейчас в реставрации. Но вы представляете, какие цифры прозвучали, и насколько это несопоставимо", - сказала министр.

По ее словам, в России отмечается нехватка специалистов по реставрации, и помощь в процессе также оказывают волонтеры в рамках национального проекта "Культура" - они участвуют в реставрации под руководством профессионалов. "У нас самая настоящая армия, 180 тыс. человек, ребята из самых разных регионов", - пояснила Любимова. По ее словам, планируется также расширять образовательные программы по реставрации.

"Огромный центр компетенций создан в Кижах, где сейчас закончилась реставрация сложнейшая, она шла 40 лет. И многие люди, которые начинали [реставрировать] этот уникальный объект деревянного зодчества, к сожалению, не дожили до этого радостного момента, когда сложнейшую задачу выполнили наши мастера, а на базе такого крупного объекта появился крупный центр компетенций, куда приезжают люди учиться", - отметила глава министерства. Она пояснила, что сейчас из 7 тыс. объектов уникального деревянного зодчества только 3,5 тыс. находятся в удовлетворительном состоянии.

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РоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
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