"Ясная Поляна" создала мультимедийный проект о заграничных поездках Льва Толстого

ТУЛА, 30 декабря. /ТАСС/. Музей-усадьба "Ясная Поляна" в Тульской области создала мультимединый проект "Толстой на карте", посвященный двум заграничным путешествиям, которые писатель совершил в 1857-1861 годах. На специальной интернет-площадке рассказано о маршруте поездок во Францию, Германию, Швейцарию, Сардинское королевство сообщила в четверг пресс-служба "Ясной Поляны".

"Проект "Толстой на карте" представляет собой своеобразный путеводитель по Западной Европе середины XIX века. Однако маршрут писателя не теряет актуальности и сегодня: многие места, в которых бывал Лев Николаевич во время заграничных путешествий, и сегодня входят в список мест, обязательных для посещения туристами", - говорится пресс-релизе.

Лев Толстой впервые отправился за границу в начале 1857 года и провел там полгода. "На тот момент писателю было 29 лет, это был период его духовных исканий, попыток ответить на вечные вопросы бытия: о счастье, смысле жизни, свободе. Второе заграничное путешествие Лев Николаевич совершил в 1860-61 годах. Оно длилось девять с половиной месяцев, однако детали пребывания писателя за границей в этот период известны менее подробно", - отметили в пресс-службе.

На сайте проекта - http://tolstoyonthemap.tilda.ws - приводится датировка посещения Толстым тех или иных мест во Франции, Германии, Швейцарии, Сардинском королевстве, выдержки из его писем, видовые фотографии второй половины XIX века. Так можно познакомиться с впечатлениями Толстого от парижской жизни, узнать об ужасе от увиденной им казни, влюбленности, которая так и не переросла в брак, и балах-маскарадах. "Я живу все в Париже, вот скоро два месяца, и не предвижу того времени, когда этот город потеряет для меня интерес и эта жизнь свою прелесть", - писал Толстой к Василию Боткину.

Толстой Лев Николаевич (1828 -1910) - великий русский писатель. Автор автобиографической трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность", повести "Казаки", эпопеи "Война и мир", романов "Анна Каренина", "Воскресение", драмы "Живой труп" и многих других произведений, ставших классикой отечественной и мировой литературы.