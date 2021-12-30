Минкультуры планирует провести Детский культурный форум в 2022 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Детский культурный форум впервые пройдет в Москве в 2022 году. Об этом сообщила в четверг министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы планируем в 2022 году в Москве сделать Детский культурный форум, международный", - сказала министр.

Участниками мероприятия станут юные артисты и музыканты, а также их родители и педагоги. "В каждой стране быть папой Моцарта тяжело во все времена. [Надо] обсуждать, как эту проблему решают в разных странах, насколько это дорого, как поддерживается в разных странах. У нас есть свой опыт", - отметила Любимова.

Форум планировалось провести в августе 2021 года. Он был отменен из-за пандемии коронавируса.