В Нижнем Новгороде показали масштабное мэппинг-шоу на стрелке Оки и Волги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 декабря. Масштабную мультимедийную инсталляцию "Стрелка" показали в четверг на месте слияния Оки и Волги в Нижнем Новгороде, который стал Новогодней столицей России, передает корреспондент ТАСС.

Зрители увидели мэппинг-шоу (проекция изображения), а также лазерное и световое шоу. На льду в месте слияния рек при помощи современных технологий на большой площади рассказали историю нижегородской стрелки. Так, повествование началось с истории появления города. Затем авторы проекта рассказали о создании ярмарки в Макарьеве, на которой в начале XIX века произошел пожар, а позднее перенесли ее.

Зрителям также рассказали о появлении на Нижегородской стрелке собора князя Александра Невского, а также на одном из берегов - речного пароходства и преобразования города. Закончилось шоу поздравлением жителей и гостей города с Новым годом.

Нижегородская стрелка является одной из визитных карточек Нижнего Новгорода. Это место было закрыто для посещения в течение нескольких десятилетий. В 2021 году к юбилею города здесь провели масштабные работы по благоустройству.

Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде, который получил титул "Новогодней столицы России - 2022", проходят на нескольких площадках, включая Нижегородский кремль, пешеходную улицу Большую Покровскую и Нижегородскую ярмарку, также организованы площадки в каждом районе города. Ранее для местных жителей и туристов уже показали ледовое шоу Ильи Авербуха, а для детей - шоу Татьяны Навки.