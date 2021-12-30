Александр Волкодав стал победителем 10-го сезона шоу "Голос"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вокалист Александр Волкодав из команды Пелагеи стал победителем 10-го сезона вокального шоу "Голос". Финал проекта транслировался вечером в четверг в прямом эфире Первого канала.

Волкодав получил предпочтение 53,3% телезрителей. В итоговом голосовании его соперником был Алишер Каримов из команды Александра Градского, который стал серебряным призером сезона. Также в финале принимали участие Ернар Садирбаев из команды Димы Билана и Элина Пан, которую обучал Леонид Агутин.

Победитель получил в качестве награды сертификат на запись собственной песни. Для награждения на сцену вышел главный продюсер развлекательных и музыкальных программ Первого канала Юрий Аксюта.

"Сегодня я всех поздравляю с наступающим Новым годом, с наступающим новым "Голосом" в следующем году и, конечно же, я поздравляю нашего нового победителя. Саша Волкдав, эта твоя награда заслужена", - сказал он, отметив, что юбилейный десятый проект был не только ярким, но и трагическим.

"Пока жива музыка, Александр Борисович всегда будет с нами и не оставит без поддержки своих учеников", - сказал ведущий шоу перед выступлением Алишера Каримова, ученика Александра Градского.

Приветственный номер - дуэт ученика и наставника был выполнен Каримовым с использованием записи исполнения легендарной песни "Как молоды мы были" народным артистом РФ Александром Градским. Песня на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой принесла широкую известность Градскому в 1976 году. Певец и композитор умер 28 ноября на 73-м году жизни. На протяжении карьеры он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. В течение нескольких сезонов был наставником в вокальном телешоу Первого канала "Голос". Судьбу команды Градского после его ухода из жизни решали зрители. Кресло маэстро в память о нем создатели шоу "Голос" решили не убирать.

Музыкальное шоу "Голос" на Первом канале

Музыкальное шоу "Голос" - российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах. Согласно правилам проекта, вокальный конкурс состоит из нескольких этапов, включая слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал. Ведущим шоу является Дмитрий Нагиев.