Мишустин поручил выделить дополнительно 5,5 млрд рублей на субсидии отечественному кино

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Минфину РФ поручено до 1 апреля выделить для Минкультуры дополнительные бюджетные средства в размере 5,5 млрд рублей с целью предоставления субсидий, призванных поддержать отечественный кинематограф. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства РФ.

"Минфину предстоит до 1 апреля обеспечить выделение Минкультуры дополнительных бюджетных средств для предоставления субсидий на производство национальных фильмов. Речь идет о 5,5 млрд рублей, включая 4 млрд рублей - Фонду кино", - говорится в документе.

17 декабря глава кабмина Михаил Мишустин напомнил, что в бюджете уже "предусмотрено на трехлетку по 6 млрд рублей" на поддержку отечественной киноиндустрии. К этому прибавляются дополнительные 5,5 млрд рублей согласно новому решению, а также еще около 6 млрд рублей через механизм "Пушкинской карты". "Итого в 2022 году киноиндустрия получит не меньше 17 млрд рублей. Это уже хорошие средства, на которые можно произвести отличные работы и побороться в том числе с мировыми производителями этого контента", - резюмировал Мишустин.