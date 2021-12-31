Мишустин поручил проработать вопрос об уменьшении перечислений от "Мосфильма" в бюджет

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к февралю 2022 года проработать вопрос об уменьшении части прибыли киноконцерна "Мосфильм", подлежащей перечислению в бюджет. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в пятницу на сайте правительства перечне поручений по итогам заседания 17 декабря правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

"Минкультуры России (О. Б. Любимовой), Минфину России (А. Г. Силуанову): проработать вопрос об уменьшении части прибыли ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм", подлежащей ежегодному перечислению в федеральный бюджет. Срок - до 1 февраля 2022 года", - говорится в одном из поручений.

Также Минкультуры и Минфину поручено до марта следующего года "представить предложения о государственной поддержке кинотеатров, специализирующихся на показе авторского и фестивального кино".

В июне текущего года Мишустин подписал распоряжение о мероприятиях по развитию киноконцерна "Мосфильм". Согласно документу, в частности, Минкультуры должно предусмотреть, что перечислению в бюджет подлежит не более 5% прибыли прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

В настоящее время "Мосфильм" является федеральным государственным унитарным предприятием (ФГУП), находится в ведении Министерства культуры РФ. На "Мосфильме" осуществляется производство практически всей российской кино-, теле- и видеопродукции. Помимо кинопроизводства, предприятие занимается прокатом и реализацией фильмов, а также оказывает услуги по всему циклу киносъемок. "Мосфильм" предоставляет свои ресурсы для реализации творческих проектов продюсерам, режиссерам, музыкантам и другим профессионалам.