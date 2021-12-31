МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году. Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Такое решение было принято в целях "популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации", говорится в документе.

В течение двух месяцев правительству РФ предписано образовать организационный комитет, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению Года культурного наследия народов России.

Ежегодно с 2007 года президент РФ своим указом посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания. Первым в 2008 году в России проводился Год семьи. Уходящий 2021-й был Годом науки и технологий.

Идея объявить в 2022 году Год культурного наследия народов России была поддержана Путиным еще в ноябре 2019 года на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.