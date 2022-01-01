Номинал "Пушкинской карты" для молодежи увеличили до 5 тыс. рублей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Номинал "Пушкинской карты", владельцы которой в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты в учреждения культуры за государственный счет, с 1 января увеличен с 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ.

"В самом начале года баланс "Пушкинской карты" пополнится уже не на 3 тысячи, а на 5 тысяч рублей", - привели ТАСС слова статс-секретаря - заместителя министра культуры России Аллы Маниловой в пресс-службе ведомства.

Карта будет пополняться ежегодно 1 января до того дня, когда молодому человеку исполнится 23 года. При этом непотраченные средства за предыдущий период будут сгорать на балансе, уточнили в министерстве.

О запуске всероссийской программы "Пушкинская карта" объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне 2021 года, она стартовала 1 сентября 2021 года. По оценке ведомства при запуске, потенциально ею могли воспользоваться около 13 млн молодых людей. В конце декабря замминистра культуры Ольга Ярилова сообщила, что оформлено 3,8 млн карт, количество уникальных покупателей достигло 1,3 млн человек. Те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, могут оформить именную электронную "Пушкинскую карту" через мобильное приложение "Госуслуги.Культура". Граждане, у которых нет смартфона, и те, кто просто хочет получить физическую карту, могут заказать ее в отделениях Почта Банка.

По "Пушкинской карте" молодые люди могут посещать более чем 3 тыс. театров, музеев, концертных площадок по всей стране. Уже продано более 2,5 млн билетов на сумму свыше 1,7 млрд руб. Лидерами по продаже билетов на мероприятия стали Татарстан, Москва и Башкирия.

Новая опция

С 1 февраля по "Пушкинской карте" также можно будет посетить показы отечественных фильмов. Чтобы новая опция не ударила по посещаемости театров и музеев, установлен финансовый лимит, уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова: на билеты в кино молодые люди смогут потратить до 2 тыс. рублей из общей суммы карты в 5 тыс., что позволит купить до семи билетов в кино за год.

Как считают в правительстве, новый функционал "Пушкинской карты" покажет предпочтения молодой аудитории и позволит увеличить интерес к отечественному кино.