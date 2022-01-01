Более 30 масштабных мероприятий пройдет к юбилею музея-заповедника Тургенева под Орлом

ТАСС, 1 января. Более 30 масштабных мероприятий, в том числе конференции, театральный фестиваль, Всероссийский Тургеневский праздник пройдут в этом году к 100-летию мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева в Орловской области, сообщил ТАСС директор музея Сергей Ступин.

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" в Орловской области - единственный в России мемориальный музей русского писателя. С родовым имением связана история создания множества произведений Тургенева, в том числе "Рудин", "Отцы и дети", "Дворянское гнездо". Музей-заповедник с 1997 года входит в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России.

"Будем отмечать 100-летие музея-заповедника в течение всего года. Будет ряд мероприятий - научно-практическая конференция с приглашением руководителей наших ведущих музеев, планируем театральный фестиваль по произведениям Тургенева. Планируется участие разных театров, в том числе московских, орловский, курский, тульский театры. Программа насыщенная, в целом пройдет больше 30 разных мероприятий", - сказал собеседник агентства.

По словам директора музея, центральным и самым масштабным мероприятием станет Всероссийский Тургеневский праздник 25 июня. Завершением праздника, который пройдет на разных площадках музея, станет концерт оркестра под управлением дирижера Владимира Спивакова.

"Это будет масштабное мероприятие с большим количеством площадок, установим нашу большую сцену. Будет торжественный театрализованный пролог, надеюсь, что в роли Ивана Сергеевича Тургенева выступит наш земляк - народный артист России Валерий Баринов, мы уже предварительно с ним об этом разговаривали. Также покажем документальный фильм о музее-заповеднике", - добавил Ступин.

"Спасское-Лутовиново" - усадьба матери Ивана Тургенева Варвары Петровны Лутовиновой. После смерти писателя наследники вывезли из "Спасского" мебель, а в 1906 году дом сгорел. Спустя 15 лет территорию усадьбы признали государственным заповедником, в 1937 году начались восстановительные работы. Дом с восстановленной обстановкой был открыт в сентябре 1976 года, с 1988 года возобновили работы по капитальному ремонту ландшафтных участков мемориального парка - за годы работы специалисты возродили архитектурно-парковый усадебный комплекс конца XVIII - начала XIX века.