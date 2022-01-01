Умерла режиссер мультсериалов "Лунтик" и "Ура, Барбоскины" Галина Воропай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Режиссер студии "Мельница" Галина Воропай, участвовавшая в создании сериалов "Лунтик и его друзья" и "Ура, Барбоскины", умерла на 50-м году жизни. Об этом сообщается на странице "ВКонтакте" кафедры режиссуры мультимедиа и анимации Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

"В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна, - говорится в сообщении. - Приносим соболезнования ее родным и близким! Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино".

Воропай родилась 24 февраля 1972 года в Ленинграде. В 1996 году окончила Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. В 2003 году закончила курс обучения в вечерних рисовальных классах при Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, а также курсы художников-аниматоров на студии "Мельница".

Воропай участвовала в создании фильмов "Алеша Попович и Тугарин змей", "Кот и Лиса" из серии "Гора Самоцветов", сериалов "Лунтик и его друзья" и "Ура, Барбоскины". В составе режиссерской команды создавала полнометражные фильмы "Иван Царевич и Серый волк - 2", "Три богатыря. Ход конем", "Урфин Джус", "Иван Царевич и Серый волк - 3".