Эксперты рассказали о том, что может ожидать кинотеатры в будущем

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Кинотеатры постепенно становятся площадкой преимущественно для крупных релизов, таких как "Дюна" (Dune, 2021) Дени Вильнева и "Матрица: воскрешение" (The Matrix Resurrections, 2021) Ланы Вачовски, которые предназначены для большого экрана и дарят зрителю уникальный опыт смотрения. При этом прокат важен для фильмов разного масштаба и жанра, поскольку он позволяет картине встретиться со своей целевой аудиторией, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Уникальные опыт и впечатления

По мнению президента российского фестиваля "Кинотавр", продюсера Александра Роднянского, количество кинотеатров сократится, поскольку не все площадки смогут пережить пандемию и массовую миграцию аудитории на стриминговые сервисы. Однако поход в кино как вид досуга никуда не исчезнет. "Кинотеатры станут площадкой для проживания уникального киноопыта. В первую очередь это блокбастеры, картины-аттракционы, такие как фильмы Marvel, DC, как "Аватар" и "Дюна", например. Это технологически и визуально прорывные фильмы - они требуют особого качества изображения, звука, широкого экрана, формата IMAX. Просмотр таких картин на компьютере или по телевизору не даст зрителю и десятой доли тех впечатлений, ради которых они созданы", - сказал он ТАСС.

Таким "уникальным киноопытом" можно считать и показы отреставрированных классических картин, считает собеседник агентства. "Люди будут приходить в кино, чтобы посмотреть любимые классические фильмы в высоком качестве, с отличной картинкой и звуком, и заново испытать связанные с ними эмоции", - пояснил Роднянский.

Заместитель гендиректора IVI по контенту Иван Гринин отметил, что крупные блокбастеры, такие как "Матрица: воскрешение" или "Человек-Паук: нет пути домой" (Spider-Man: No Way Home, 2021), зрители предпочитают смотреть в кино ради эффектов, цвета, звука и графики. Президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова назвала кинотеатры "главным место притяжения тех проектов, которые задуманы создателями как фильмы для большого экрана".

"Именно он гарантирует качество, создает звезд и делает из фильма событие. При этом не важно, речь идет о студийном или авторском кино. Даже телефильмы или фильмы, снятые для платформ, одинаково хорошо отрабатывают и на большом экране, но в обратную сторону правило не работает. Уже есть целый ряд примеров, как фильмы недозарабатывали в онлайн, потому что "до" не получили полноценный прокат. Именно поэтому мы проводим модернизацию наших площадок и переводим кресла в формат реклайнеров для того, чтобы гости чувствовали себя максимально комфортно. Подобный опыт несравним с просмотром кино на экране монитора или смартфона", - подчеркнула собеседница агентства.

Площадка для эксперимента

Главной площадкой для смелого, необычного, глубокого кино сегодня становятся онлайн-платформы, которые свободны от цензуры и сосредоточены на привлечении новых сегментов аудитории, добавил Роднянский. "Но и в кинотеатрах будут показывать некоторые картины такого рода - событийные проекты, которые отличаются особым, острым содержанием, говорят на сложные, порой болезненные темы и релевантны сегодняшнему дню и сегодняшнему зрителю. Как правило, это фильмы, отмеченные наградами крупнейших мировых фестивалей и сумевшие привлечь внимание аудитории, вызвать дискуссии в обществе. Зрители, которым это интересно, хотят не просто смотреть дома, а собираться и обсуждать увиденное", - сказал он.

Гендиректор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева добавила, что цифровые платформы дают возможность производителям монетизировать свои продукты, в том числе с помощью цифровых премьер и совместного производства эксклюзивного контента. "Это новые бизнес-модели, которые будут и дальше развиваться", - отметила собеседница агентства. При этом статистика показывает, что кинотеатральные сборы хоть и медленно, но начинают расти, обратила внимание она.

Продюсерам стоит принимать решение о том, ждет ли фильм кинотеатральная премьера или цифровой релиз, отталкиваясь от самого проекта и целевой аудитории, на которую он рассчитан. "Если это заметное фестивальное кино, то хотя бы ограниченный прокат необходим для встречи с серьезной, думающей аудиторией, которой важно получить это впечатление и поговорить о фильме с создателями и друг с другом. Он также необходим с точки зрения бизнеса для удачных жанровых проектов или блокбастеров, способных привлечь массового зрителя. В остальных случаях проект вполне может получить больше зрительского внимания на платформах, которые сегодня нередко сотрудничают друг с другом и выпускают один фильм параллельно, каждый на свою аудиторию", - заключил Роднянский.