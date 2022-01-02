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Петербургский культурный форум в 2022 году планируется провести 10-12 ноября

Его организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) в 2022 году планируется провести 10-12 ноября, сообщил ТАСС вице-губернатор Борис Пиотровский. Правительство города является одним из организаторов ПМКФ.

"У нас уже есть даты Культурного форума 2022 года - 10-12 ноября. Мы ориентируемся на ноябрь", - сказал Пиотровский.

Проведение ПМКФ отменялось в 2020 и 2021 годах из-за сложной эпидемической ситуации.

Санкт-Петербургский международный культурный форум организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Петербурга. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

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