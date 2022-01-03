Премьер Греции выразил надежду на возвращение Лондоном в Афины экспонатов храма Парфенон

АФИНЫ, 3 января. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил в понедельник надежду на возвращение Великобританией в Афины вывезенных в ХIХ веке шедевров храма Парфенон, которые ныне хранятся в Британском музее в Лондоне. Об этом глава греческого правительства заявил на церемонии передачи Национальным археологическим музеем Афин Музею Акрополя 10 мраморных фрагментов украшения храма Парфенон, которые находились в течение десятилетий в его запасниках, сообщает корреспондент ТАСС.

Премьер заявил, что передача этих фрагментов Национальным археологическим музеем Афин является "очень важным моментом для Греции, для Акрополя, для Музея Акрополя, для мировой культуры". "И не только потому, что 10 фрагментов скульптур Парфенона возвращаются в свою естественную среду, но и потому, что это обратное путешествие посылает громкий сигнал о воссоединении всех частей этого уникального памятника человечества", сказал Мицотакис, отметив, что переданные фрагменты украшали фриз, метопы и фронтоны Парфенона. "Эти драгоценные фрагменты десятилетиями хранились в Национальном археологическом музее. Однако теперь они перемещаются туда, куда их определили их создатели и история. И это еще одно доказательство того, что воссоединение скульптур Акрополя и Парфенона не зависит от расстояния, потому что, находятся ли они здесь, в Афинах, или где-либо в мире, их местом назначения является только Священная скала Акрополя и этот великий музей".

По словам премьера, возвращение 10 фрагментов одновременно является первым, но очень важным шагом в попытке собрать здесь, в Музее Акрополя, все небольшие и более крупные части украшения Парфенона, которые в настоящее время разбросаны по различным музеям по всему миру. "Миссия музеев - наилучшим образом показать историю всемирного культурного наследия. Следовательно, они должны сотрудничать, а не конкурировать за глобальное благо, которое, в конце концов, им не принадлежит. В этом отношении Национальный археологический музей показывает ответственный и научный подход. Этим путем следует греческое государство в целом, выведя на высший правительственный уровень требование о возврате скульптур Парфенона из Британского музея", - сказал Мицотакис. "Это и требование ЮНЕСКО, а теперь и запрос большинства общественности в Соединенном Королевстве, а также это вопрос, который, как я считаю, лично воспринимает премьер-министр Борис Джонсон, как я понял на нашей недавней встрече. Я уверен, что он сам, имея классическое образование и будучи почитателем Древней Греции, не будет блокировать любое возможное соглашение в будущем, устраняя любые возможные политические препятствия и при необходимости внося поправки в британский закон о музеях, чтобы облегчить воссоединение скульптур Парфенона", - пояснил греческий премьер.

Мицотакис подчеркнул, что "речь идет о политическом, моральном вопросе, имеющем глобальное культурное измерение, а не о техническом или строго юридическом". "Я не думаю, что данный уникальный случай лечения раны, насильственно и незаконно нанесенной лордом Элгином, вызовет какое-либо реальное нарушение связей между музеями. С другой стороны, как я уже заявлял, Греция, реализовав свое законное требование [о возвращении мраморных скульптур Парфенона], будет готова с большей легкостью выставить свои редкие сокровища по всему миру, начиная с Британского музея", - сказал премьер.

Кража греческих артефактов британским послом

Бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин переправил в ХIХ веке в Англию 12 фигур с фронтонов Парфенона, множество плит с орнаментами, кариатиду из портика храма Эрехтейон и ряд других бесценных фрагментов. То, что осталось у Греции, демонстрируется в открытом в 2009 году новом музее Акрополя. Афины добиваются воссоединения всей скульптурной композиции Парфенона. Греческие власти неоднократно требовали от Лондона возвращения "коллекции Элгина" как неотъемлемой части национального достояния, но британская сторона отказывает в этом Греции.

В 1801 году лорд Элгин получил разрешение султана управлявшей тогда Грецией Османской империи на то, чтобы сделать чертежи и создать копии древностей Афинского акрополя. Однако агенты Элгина в течение 1801-1811 гг. вывезли из Афин почти половину уцелевших скульптур храма. Некоторые из них они подбирали у подножия Парфенона, а другие варварски выламывали из стен здания. В 1816 году коллекция похищенных артефактов Парфенона была выкуплена у Элгина Британским музеем.

Эксперты ставят под сомнение юридическую законность действий Элгина и его агентов, которые основывались на фирмане (разрешении) османского султана. Считается, что оригинальный документ не сохранился, а имеется лишь его перевод на итальянский язык. Как подчеркнула в 2008 году комиссия специалистов, анализировавшая фирман султана, хранящийся в Британском музее, этот документ "не содержит ни подписи, ни печати султана", а потому не может считаться законным подтверждением правомочности нахождения артефактов Парфенона в Великобритании.

В ходе визита в Лондон в ноябре прошлого года Мицотакис заявил греческим журналистам после встречи с главой британского правительства Борисом Джонсоном, что Греция будет методично настаивать на возврате Великобританией мраморных шедевров храма Парфенон.