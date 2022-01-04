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Студия Горького собирается выпустить 15 документальных проектов в 2022 году

Планируется также производство новогодней семейной комедии и игровых фильмов

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Киностудия имени Горького планирует выпустить 15 документальных проектов в 2022 году, а также завершить сценарии новой экранизации "Вам и не снилось" и проекта "Письмо Деду Морозу". Об этом ТАСС сообщила во вторник гендиректор студии Юлиана Слащева.

"В 2022 году киностудия планирует выпустить еще 15 документальных проектов, в разработке сейчас 30 проектов. Уже запускаем в производство еще шесть документальных фильмов при поддержке Министерства культуры России, среди которых фильм-биография о Раисе Горбачевой "Раиса" и проект "Большой адронный коллайдер", - рассказала Слащева.

Студия также планирует начать производство новогодней семейной комедии "Дядя из Чикаго", игровых фильмов "Чижик", "Каникулы с привидениями" и "Хочу жениться!".

"Завершаем сценарии новой экранизации "Вам и не снилось" и проекта "Письмо Деду Морозу". Также совместно с известным хореографом Аллой Сигаловой мы уже начали разрабатывать сценарий фильма-биографии о выдающейся советской балерине Галине Улановой и гастролях Большого театра в Лондоне", - поделилась собеседница агентства.

Кроме того, киностудия готовится к масштабному капитальному ремонту. Согласно долгосрочной программе развития, к 2026 году она должна превратиться в современный многопрофильный кинокластер, где будут располагаться в том числе музей истории кино, многофункциональный широкоформатный кинозал с современным оборудованием, детский центр, киношкола.

"Все это возможно за счет средств от реализации непрофильных активов и государственных субсидий. В ближайшие годы из федерального бюджета на развитие киностудии будет направлено более 1,1 млрд рублей: по 290 млн рублей ежегодно до 2024 года", - пояснила Слащева. В 2021 году, добавила она, студии удалось добиться успеха в реализации непрофильных активов.

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