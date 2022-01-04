Коллекцию шедевров живописи стоимостью около 300 млн рублей передали в галерею Киржача

ВЛАДИМИР, 4 января. /ТАСС/. Коллекцию шедевров отечественной и европейской живописи XVII-XIX веков, стоимость которой предварительно оценивается в 300 млн рублей, передали в дар создаваемой в Киржаче Владимирской области галерее искусств, которую планируют открыть весной 2022 года. Об этом ТАСС сообщил во вторник владелец галереи, почетный гражданин Киржача и Киржачского района, меценат Евгений Федоров.

"Владелица завещала уникальную коллекцию оригиналов картин XVII-XIX веков, более 20 работ, для экспонирования в провинциальном музее. Через представителей московской Галереи на Чистых прудах она была передана в создаваемую в Киржаче Галерею искусств им. С.М. Прокудина-Горского. После новогодних каникул все работы будут направлены для изучения во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. Грабаря. Но уже сейчас, по предварительному заключению экспертов, стоимость коллекции шедевров живописи оценивается не менее, чем в 300 млн рублей", - сказал Федоров.

Среди переданных картин работы известных авторов, в том числе Александра Иванова, автора полотна "Явление Христа народу" из коллекции Третьяковской галереи, а также французского мастера первой половины XVII века Эсташа Лесюэра, чьи произведения хранятся в том числе в Эрмитаже и Лувре.

Как пояснил Федоров, картины передали в Киржач, так как меценат на протяжении нескольких лет реализует в городе масштабный культурно-туристический проект, в ходе которого создаются новые достопримечательности, уже были открыты музеи меди и латуни, киржачского наличника, ледниковых камней. В июле в Киржаче состоялось открытие музея иконописи и реставрации, который посетили представители Галереи на Чистых прудах.

"Увидев наш музей, столичные галеристы передали в экспозицию крупное собрание металлопластики, которое их владелец завещал сделать достоянием общественности. Узнав о том, что в Киржаче создается галерея искусств, они инициировали передачу нам коллекции картин, в дальнейшем планируется также передать собрание работ владимирских художников", - отметил Федоров.

Как пояснили ТАСС в администрации Киржачского района, сейчас при участии администрации Владимирской области рассматривается вопрос о предоставлении помещения под будущую галерею - ее планируют открыть в здании, имеющем статус объекта культурного наследия в центре города, где расположена пожарная часть. Для переезда спасателей власти готовы предоставить другое здание, которое соответствует необходимым требованиям.