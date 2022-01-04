Театр Et Cetera под руководством Калягина покажет три спектакля в июне в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина в июне представит в Ярославле три спектакля, в том числе знаменитую постановку "Ревизор". Об этом ТАСС сообщил директор Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле Айрат Тухватуллин.

"В июне на сцене Волковского театра планируются показы трех спектаклей московского театра Et Cetera. То, что они к нам приезжают, уже подтверждено, один из спектаклей будет называться "Ревизор", где главную роль Хлестакова исполнит Александр Александрович Калягин. Остальные названия сообщим зрителям чуть позже", - сказал Тухватуллин.

Спектакли будут показаны на основной сцене Волковского театра.

Театр имени Федора Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя.