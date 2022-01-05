Гергиев выступит в январе в городах России, Австрии, Германии и Франции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Художественный руководитель Мариинского театра народный артист России Валерий Гергиев откроет свой творческий год спектаклем "Трубадур" Джузеппе Верди на Новой сцене театра со звездным составом исполнителей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Мариинки.

"В "Трубадуре" под управлением Валерия Гергиева выступят звезды мировой оперной сцены. Партию Леоноры исполнит Анна Нетребко. Ее партнерами в партиях Азучены, Манрико и Графа ди Луна будут Екатерина Семенчук, Юсиф Эйвазов и Алексей Марков",- сказали в пресс-службе.

На исторической сцене Мариинского маэстро продирижирует оперой "Ночь перед Рождеством" Николая Римского-Корсакова с участием Ирины Чуриловой и Юлии Маточкиной. Спектакль будет повторен 8 и 9 января. А в воскресенье под управлением Гергиева в Мариинском-2 прозвучит недавняя премьера - опера "Бенвенуто Челлини" Гектора Берлиоза.

Первые в новом году зарубежные выступления дирижера пройдут 14-19 января в Австрии с Венским филармоническим оркестром. Программа, где солистом выступит пианист Денис Мацуев, составлена из произведений Сергея Рахманинова, во второй программе прозвучит музыка Клода Дебюсси, Мориса Равеля и Николая Римского-Корсакова.

В Москве Гергиев выступит 22 января в зале "Зарядье" с симфоническим оркестром Мариинского театра. Вечер пройдет в рамках Первого международного фестиваля Александра Скрябина, посвященного 150-летию со дня рождения композитора.

Месяц завершится серией гастрольных выступлений петербуржца с Венским филармоническим оркестром в Кельне, Гамбурге и в Париже с 24 по 26 января с программой из произведений Рахманинова.