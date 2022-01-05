Максим Матвеев готов вернуться на театральную сцену при наличии созвучной ему идеи

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российский актер Максим Матвеев покинул театр из-за желания больше времени проводить с детьми, но он готов вернуться на театральную сцену, если увидит важную для него идею спектакля. Об этом актер рассказал в интервью ТАСС.

Информация о том, что Матвеев вышел из состава труппы Театра Олега Табакова появилась в августе 2020 года, также актер покинул МХТ имени Чехова. "Я пришел к такому этапу, но я не закрываю для себя эту дверь. Я люблю театр и понимаю, что он приносит актеру, просто сейчас, когда у меня появилось двое детей, мне сложно находить мотивацию для театрального творчества. Должна быть очень мощная идея, которая оправдает мое отсутствие перед детьми и передо мною самим. Если я пойму, что мысль, заложенная в спектакле, актуальна, что об этом интересно говорить, то я, конечно, пойду на сцену. Пока в мое пространство такие идеи не проникают", - сказал Матвеев.

При этом актер активно снимается в кино. Второй сезон сериала "Триггер" с Матвеевым в главной роли выходит на "Кинопоиске" 7 января, также артист рассказал, что ждет премьеры проекта "Спойлер", где сыграл с Олегом Меньшиковым и Алексеем Гуськовым.