Музыкальный фестиваль к 150-летию со дня рождения Скрябина откроется в Москве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль к 150-летию со дня рождения Александра Скрябина откроется в Концертном зале им. П.И. Чайковского в Москве 6 января - в день рождения композитора. Концерты в честь маэстро будут идти в столице на протяжении двух месяцев, сообщается на сайте смотра.

"Первый международный музыкальный фестиваль А.Н. Скрябина пройдет с 6 января по 1 марта 2022 года в Москве. Фестиваль приурочен к 150-летию со дня рождения великого русского композитора и пианиста Александра Николаевича Скрябина", - сообщили организаторы.

На открытии выступят художественный руководитель фестиваля Борис Березовский, пианистка Екатерина Державина, вокальный ансамбль Intrada, меццо-сопрано Олеся Петрова, тенор Борис Рудак. В программе прозвучат сочинения Скрябина и фрагменты поэмы Александра Блока "Возмездие" в исполнении актера Евгения Цыганова.

Всего запланировано 22 концерта на шести площадках столицы: в Концертном зале им. П.И. Чайковского, Московской консерватории, зале "Зарядье", Мемориальном музее А.Н. Скрябина, "Филармонии-2", а также в Московском планетарии. В них примут участие российские и иностранные коллективы, солисты, артисты, в числе которых канадский пианист Марк-Андрэ Амлен, его французский коллега Люка Дебарг, актриса Чулпан Хаматова, скрипач Павел Милюков и другие.