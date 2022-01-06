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Пандемия COVID-19

Кинофестиваль Sundance пройдет в онлайн-формате

Причиной организаторы фестиваля назвали рост числа заражений омикрон-вариантом коронавируса в США

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Фестиваль независимого кино Sundance в штате Юта пройдет в этом году в онлайн-формате из-за роста числа заражений омикрон-вариантом коронавируса в стране. Об этом в среду сообщили организаторы мероприятия.

"Хоть это и большая потеря - отказаться от очных мероприятий в Юте, мы не считаем, что может быть безопасным или оправданным собирать тысячи актеров, зрителей, работников, волонтеров и партнеров со всего мира на 11-дневный фестиваль", - говорится в сообщении на сайте организаторов.

Ранее планировалось, что мероприятие пройдет в гибридном формате. Дата начала фестиваля не изменилась и намечена на 20 января. 

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СШАПандемия COVID-19
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