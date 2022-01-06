Памятник Минину и Пожарскому демонтируют для реставрации после праздников

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади планируют демонтировать для проведения реставрационных работ после новогодних праздников, полностью реставрацию намерены завершить к осени 2022 года. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея (ГИМ).

"Монумент сейчас находится в стадии подготовки к переносу на монтажный стол. Эта работа будет осуществлена скорее всего после новогодних праздников. Что касается нынешнего этапа работ, то сейчас завершается обшивка панелями реставрационного павильона", - рассказала ТАСС начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга ГИМ Мария Лемигова.

Ранее в музее поясняли, что после сопоставления рисков, которым подвергнется памятник при различных вариантах организации работ, оптимальным решением признали устройство утепленного отапливаемого павильона непосредственно над постаментом. Скульптурную группу перенесут на специальный реставрационный стол внутри павильона. Затем начнутся работы по удалению технологического каркаса фигур и реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов.

"Работы по реставрации, мы планируем, завершатся осенью 2022 года. Поэтому в следующий праздник, День народного единства, мы надеемся, москвичи и гости города уже смогут увидеть памятник после реставрации", - добавила Лемигова.

Памятник Минину и Пожарскому - первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.

В конце августа 2018 года Исторический музей открыл акцию по сбору средств на реставрацию памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Жертвователями стали сотни российских граждан, а также граждане стран СНГ. Самые крупные пожертвования были сделаны Российским военно-историческим обществом и Промсвязьбанком. Оставшаяся часть средств, необходимых для реставрации монумента, выделена Министерством культуры РФ.