{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил оказывать регулярную поддержку мастерам народного искусства

Срок исполнения поручения - 1 марта

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и принять меры по оказанию регулярной дополнительной поддержки мастерам народного искусства, сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству России совместно с Советом при президенте РФ по межнациональным отношениям и Советом при президенте РФ по культуре и искусству в рамках проведения Года культурного наследия народов страны.

"Разработать и принять меры по реализации конституционных гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, а также по оказанию на регулярной основе дополнительной поддержки мастерам народного искусства и традиционного художественного творчества", - говорится в списке поручений по итогам ежегодной пресс-конференции.

Срок исполнения поручения - 1 марта, ответственными по нему назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко и советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Памятник Минину и Пожарскому демонтируют для реставрации после праздников
Работы по реставрации планируется выполнить к осени
Читать полностью