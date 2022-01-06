Путин поручил оказывать регулярную поддержку мастерам народного искусства

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и принять меры по оказанию регулярной дополнительной поддержки мастерам народного искусства, сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству России совместно с Советом при президенте РФ по межнациональным отношениям и Советом при президенте РФ по культуре и искусству в рамках проведения Года культурного наследия народов страны.

"Разработать и принять меры по реализации конституционных гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, а также по оказанию на регулярной основе дополнительной поддержки мастерам народного искусства и традиционного художественного творчества", - говорится в списке поручений по итогам ежегодной пресс-конференции.

Срок исполнения поручения - 1 марта, ответственными по нему назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко и советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой.