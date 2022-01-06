"Петергоф" представит подлинные костюмы Петра I на выставке в трех музеях-заповедниках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Музей "Петергоф" планирует показать подлинные костюмы из гардероба Петра Великого и предметы из Монплезира, считавшегося его любимым дворцом, на выставке в трех музеях-заповедниках - в Пскове, Великом Новгороде и Владимире, сообщила в четверг ТАСС генеральный директор учреждения Елена Кальницкая. Проект будет приурочен к 350-летию первого российского императора, которое отмечается в наступившем году.

"Мы сейчас только начали разрабатывать [идею выставки]. Думаем сделать ее в какой-то степени на бутафорской основе: мы там сделаем много всего искусственного, и в это искусственное будут интегрированы подлинные вещи - вещи из гардероба Петра, вещи из Монплезира, - рассказала Кальницкая. - Я думаю, самым интересным будут костюмы Петра. У нас [есть] шесть костюмов, и мы будем разбираться, сколько мы возьмем". Выставку предполагается показать во второй половине года по очереди в трех городах.

Кроме того, Петергоф примет участие в целой серии выставок, посвященных юбилею императора, в разных городах страны. Так, музей-заповедник уже подобрал экспонаты для проекта о Великом посольстве Петра Великого в московском Государственном историческом музее. "Мы даже нашли у нас в реставрационных мастерских маленькую модель подъемного стола в Эрмитаже (павильон в музее-заповеднике "Петергоф"). В гостях у датского короля - Петр поехал туда, чтобы упрочить их союз - ему показали маленький павильончик с подъемным столом. Он буквально потерял покой, потому что эта традиция еды без слуг, когда только господа за столом, Петра очень волновала и грела ему душу", - рассказала Кальницкая. Она пояснила, что речь идет об "обеденном столе для гостей, где спускалась вниз столешница и поднималась, полная всевозможными яствами".

В музее-заповеднике также рассчитывают на успех выставки на Марсовом поле, которая во многом повторит экспозицию 1872 года, представленную в Петербурге к 200-летию с рождения императора. "Мы делаем его с "Газпромом", [петербургской] Академией художеств и Русским музеем, - отметила руководитель "Петергофа". - Из 30 полотен, которые были сделаны для той выставки, в Русском музее сохранились 14. Шестнадцать мы делаем силами современных художников". Картины из Русского музея будут показаны в мультимедийном формате, а картины современных мастеров посетители увидят в оригинале - для них изготовят специальные киоты. "Надеюсь, что этот проект будет едва ли не самым знаковым", - подчеркнула она.

Еще одним проектом к юбилею императора станет издание детской книги "Будь как Петр". "Мы очень много над ней работаем", - рассказала Кальницкая. Иллюстрации для книги создает художник Михаил Бычков. Планируется, что в феврале книга пойдет в печать.

Указ о празднике

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других российских городах.