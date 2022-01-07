Премия "Золотой глобус" в 2022 году не будет транслироваться в прямом эфире

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Организаторы премии "Золотой глобус" не будут транслировать церемонию вручения статуэток, которая пройдет в ближайшее воскресенье. Об этом сообщил в четверг журнал Deadline со ссылкой на представителя Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (HFPA),

"В этом году мероприятие будет носить частный характер и не будет транслироваться в прямом эфире", - приводит издание слова представителя ассоциации, члены которой традиционно занимаются определением обладателей премии. Он заверил, что информация о победителях будет публиковаться в режиме реального времени на сайте премии и в социальных сетях, а с полным списком лауреатов все желающие смогут ознакомиться по окончании полуторачасового мероприятия.

Наряду с отказом от трансляции руководство HFPA также сократило формат самой церемонии. На нее не приглашены ни номинанты, ни журналисты, ни почетные гости. В церемонии примут участие лишь некоторые члены HFPA и избранные получатели грантов ассоциации при условии вакцинации по меньшей мере тремя дозами препарата от коронавируса и наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

В феврале 2021 года газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии темнокожих представителей, за что HFPA подверглась резкой критике со стороны экспертного сообщества и представителей киноиндустрии. Телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию "Золотого глобуса", заявила, что не будет делать этого в 2022 году из-за того, что жюри, состоящее из 87 журналистов, не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества. Предполагалось, что трансляцию смогут провести сами организаторы на сайте премии. Источники Deadline утверждают, что NBC не противилась такому варианту, однако HFPA отказалась от него.

В NBC ранее заявили, что телекомпания с 2023 года возобновит трансляции "Золотого глобуса" при условии, если организаторы внесут изменения в состав жюри. В октябре было объявлено о том, что состав жюри обновлен и расширен на 21 человека, среди которых шестеро темнокожих журналистов. Кроме того, в HFPA появилась должность ответственного по вопросам этнокультурного многообразия, а также были внесены изменения в корпоративный кодекс ассоциации.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 79-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2021 год состоится 9 января 2022 года.