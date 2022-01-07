Фестиваль "Мир гитары" с участием музыкантов из 16 стран состоится в Калуге

КАЛУГА, 7 января. /ТАСС/. Международный фестиваль "Мир гитары" с участием музыкантов из 16 стран, в том числе из Великобритании, Германии, Испании, Италии, пройдет в Калуге с 23 по 27 мая. Впервые география мероприятия расширяется: артисты выступят на площадках в Туле, Владимире, Брянске, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Фестиваль "Мир гитары" в Калуге пройдет с 23 по 27 мая. География фестиваля в этот раз охватывает 16 стран: Австралия, Аргентина, Армения, Республика Беларусь, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Казахстан, Молдова, Нидерланды, США, Россия, Франция, Швейцария и Шри-Ланка", - сказали в пресс-службе.

Впервые выступления музыкантов пройдут за пределами региона - в Брянске, Владимире, Туле. Даты проведения концертов в этих городах уточняются, отметили в пресс-службе.

Планируется, что хедлайнерами вечерних концертов в Калуге станут гитарист Майк Стерн и саксофонист Билл Эванс (США). Свое первое выступление в России готовит группа CAB, вокалистка которой дважды завоевала титул "Мисс Калифорния". Организаторы планируют три выставки, издание книги, фильма о фестивале.

Фестиваль "Мир гитары" проходит в Калуге с 1998 года, в нем принимают участие ведущие солисты и коллективы, композиторы и дирижеры из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Ежегодно выступления артистов посещаю более 6 тыс. человек. "Мир гитары" стал культурной визитной карточкой региона, в разные годы удостаивался различных наград, в том числе премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства, национальной премии в области событийного туризма (Russian Event Award-2013). В 2018 году был включен в ТОП-200 лучших событий России и удостоен звания "Национальное событие".