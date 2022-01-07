Умер автор "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Писатель, поэт и сценарист Александр Тимофеевский умер в пятницу после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщила его жена Наталья.

"Умер сегодня утром после тяжелой болезни", - сказала она.

Советский и российский писатель, поэт, сценарист Александр Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве. Писал сценарии мультфильмов и песни к ним. Он стал автором "Песенки крокодила Гены" ("Пусть бегут неуклюже..."). Тимофеевский - автор сценариев известных анимационных фильмов как "Проделкин в школе", "Мук-скороход", "Медной горы хозяйка", "Малахитовая шкатулка", "Каменный цветок", "По щучьему велению", "Чудесное яблоко".

Лауреат поэтических премий журнала "Дружба народов". Лауреат литературной премии Союза писателей Москвы "Венец" - "за пронзительность лирических откровений и независимую позицию в литературе". В 2009 году журнал "Новый мир" присудил Тимофеевскому премию "Антология" за книгу "Краш-тест". Член Академии кинематографических искусств "Ника", Союза писателей Москвы.

В 2018 году Александр Тимофеевский стал лауреатом премии "Писатель ХХI века" в номинации "Поэзия" за 2017 год за сборник стихов "Я здесь родился".