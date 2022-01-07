Два российских фильма женщин-режиссеров включили в программу Роттердамского фестиваля

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Созданные при участии Минкультуры РФ фильмы "Призрачно-белый" режиссера Марии Игнатенко и "Рядом" Тамары Дондурей покажут на Роттердамском кинофестивале. Об этом сообщает пресс-служба министерства в пятницу.

"Прекрасное начало года для наших проектов, которые станут частью международной фестивальной жизни. Мы прекрасно понимаем, что это становится возможным благодаря нашим одаренным кинематографистам, удивительным задумкам, реализуемым талантливыми командами. В Роттердаме жюри увидит традиционно глубокие отечественные работы о прошлом и настоящем, сложные темы в которых раскрываются совершенно изящным художественным языком. Тем более приятно, что эти фильмы созданы при поддержке Министерства культуры РФ и в свое время, еще на стадии разработки, заинтересовали профессиональное сообщество", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели в пресс-службе.

Второй полнометражный фильм режиссера Марии Игнатенко "Призрачно-белый" покажут в программе Tiger Competition. Проект рассказывает о непростой жизни во время нацистской оккупации, когда главному герою приходится выбирать, на чьей он стороне. "В каком-то смысле "Призрачно-белый" - это сны о войне. Когда мы создавали этот фильм, я много думала о том, как впустить ощущение мимолетного пробуждения в сновиденческую ткань. Как сделать это кинематографическими средствами. Результат этого поиска можно увидеть в фильме", - рассказала Игнатенко.

Дебютная картина "Рядом" Тамары Дондурей вошла в секцию Bright Future. Сценарий написал Антон Яруш, продюсером проекта выступила Екатерина Филиппова. "Я давно искала психологический сюжет, тонкий и понятный, связанный с проблемами интеллигентной семьи, живущей в современном городе. Уверена, что фильм "Рядом" будет с интересом воспринят зрителем и станет фестивальным хитом", - поделилась Филиппова.

Роттердамский фестиваль является одним из самых крупных в Европе, наряду с Каннским кинофестивалем, фестивалями в Венеции, Берлине и Локарно. Он проводится с 1972 года и направлен на поддержку альтернативного и некоммерческого кино. В этом году смотр состоится онлайн с 26 января по 6 февраля.