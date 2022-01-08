Народная артистка РСФСР Марина Неелова отмечает юбилей

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Актрисе театра и кино, приме Московского театра "Современник", народной артистке РСФСР Марине Нееловой в субботу исполняется 75 лет. Однако лично поздравить именинницу удастся немногим: Неелова улетела из Москвы. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков.

"Сегодня особенное событие в жизни "Современника", равно как и всего отечественного театра или скорее даже отечественной культуры. День рождения отмечает Марина Неелова, выдающаяся актриса, прослужившая в "Современнике" без малого 48 лет. В ее биографии более 30 неповторимо ярких ролей на сцене родного театра. Множество преданных поклонников, следящих за развитием ее творческой судьбы, и десятки больших художников, мечтающих с ней работать", - сказал Рыжаков.

Он уточнил, что сейчас Неелова занята в шести спектаклях текущего репертуара театра, где играет совершенно разных героинь различного амплуа - от трагедии Шиллера до комедии пулитцеровского лауреата Нила Саймона.

"По традиции свой день рождения Марина Мстиславовна отмечает в кругу семьи в Гааге, где служит ее супруг, занимающий пост вице-председателя Международного суда ООН", - продолжил собеседник агентства.

По его ловам, театральные чествования актрисы назначены на 8 февраля: в этот день Неелова сыграет в спектакле Виктора Рыжакова по пьесе Евгения Гришковца "Собрание сочинений". "В зале соберутся поклонники и друзья актрисы. Ко дню рождения Марина Неелова удостоена не только безусловного профессионального признания и восхищения коллег, не только огромной зрительской любви, но и не меньшей государственной награды - ордена "За заслуги перед Отечеством" lll степени", - отметил худрук "Современника".

Он также добавил, что "с 26 января по 26 февраля на сцене театра будут представлены все спектакли с участием любимой актрисы, которая на протяжении многих лет является лицом "Современника", его символом и, конечно же, неподдельным уникальным украшением".

Подарок от Нееловой

Свои поздравления Нееловой адресовал ее партнер по новому спектаклю "203-205", актер театра и кино Леонид Ярмольник.

"Обычно мы думаем, что подарить имениннику. А здесь все получилось наоборот. В честь своего дня рождения Марина Мстиславовна подарила мне радость и чудо", - признался Ярмольник в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он пояснил, что в данном случае имеет в виду недавно выпущенный спектакль "203-205" по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита". "На день рождения Нееловой главный подарок, видимо, получил я. И мне завидуют все друзья, коллеги по цеху, потому что это большое счастье - играть с ней на одной сцене такой бенефисный спектакль", - поделился актер.

Развивая мысль, он высказал свои пожелания. "Хочу, чтобы мы этот спектакль играли долго. И, может быть, еще что-нибудь придумаем. На Нееловой многое держится. Благодаря ей мы храним традиции, которыми гордится русский театр", - заявил артист.

Об актрисе

Марина Неелова родилась 8 января 1947 году в Ленинграде. В 1969 году окончила актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне - Российский государственный институт сценических искусств), после чего была принята в штат киностудии "Ленфильм".

В 1971 году переехала в Москву, работала в Театре имени Моссовета. В 1974 году перешла в Московский театр "Современник", где служит и в настоящее время. Исполняла на его сцене различные роли в спектаклях: "Валентин и Валентина" по пьесе Михаила Рощина, "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова, "Двенадцатая ночь" по комедии Уильяма Шекспира, "Вишневый сад" и "Три сестры" по пьесам Антона Чехова, "Ревизор" и "Шинель" по произведениям Николая Гоголя, "Анфиса" по пьесе Леонида Андреева, "Сладкоголосая птица юности" по мотивам произведения Теннесси Уильямса, "Осенняя соната" по сценарию Ингмара Бергмана, "Крутой маршрут" по произведению Евгении Гинзбург, "Дама" по пьесе Тадеуша Ружевича. В текущем театральном сезоне также играет в постановках "Собрание сочинений" по произведению Евгения Гришковца и "203-205" по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита".

Славу актрисы приумножил кинематограф. Среди самых известных фильмов с участием Нееловой - "Монолог", "Фантазии Фарятьева", "Осенний марафон", "Дамы приглашают кавалеров", "Враги", "Ты у меня одна", "Тюремный роман", "Ревизор", "Сибирский цирюльник", "Азазель".

Марина Неелова - народная артистка РСФСР. Лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Награждена орденами Дружбы, Почета и "За заслуги перед Отечеством" lll и IV степеней.