В США умерла автор песен Мэрилин Бергман

ТАСС, 9 января. Автор песен Мэрилин Бергман умерла на 94-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе, США. Об этом в субботу сообщил телеканал CNN со ссылкой на дочь поэтессы.

"Ее состояние ухудшалось на протяжении последней пары лет, и в последние несколько недель стало ясно, что она готовится уйти, - приводит телеканал слова дочери покойной. - Она умерла очень спокойно, без боли и страданий".

Мэрилин Бергман писала песни вместе со своим мужем и соавтором Аланом Бергманом. Они были номинированы на 16 премий "Оскар" и выиграли три из них. Одним из главных успехов пары была песня The Way We Were из фильма "Какими мы были" (The Way We Were, 1973) с Барброй Стрейзанд в главной роли. За эту песню, помимо "Оскара", пара была удостоена двух премий Grammy. Бергманы также получили высшую награду Американской киноакадемии за песни к фильмам "Афера Томаса Крауна" (The Thomas Crown Affair, 1968) и "Йентл" (Yentl, 1983).

В 1980 году супруги Бергманы были введены в Зал славы авторов песен (Songwriters Hall of Fame).

Мэрилин Бергман была первой женщиной, избранной в совет директоров Американского общества композиторов, авторов и издателей. В 1994 году она стала президентом и председателем совета этой организации.

Новость о смерти Бергман прокомментировала Барбара Стрейзанд. "Мы [Стрейзанд и Бергманы] познакомились более 60 лет назад за кулисами маленького ночного клуба и с тех пор любили друг друга и работали вместе, - написала артистка на своей странице в Twitter. - Пусть она [Мэрилин Бергман] покоится с миром".