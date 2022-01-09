Главный режиссер Театра на Таганке заявил, что репертуар на 60% составит классика

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Репертуар Театра на Таганке на 60% будет состоять из спектаклей по классическим произведениям, сообщил ТАСС главный режиссер театра Юрий Муравицкий.

"Несмотря на мою любовь к современной драматургии, репертуар в большей степени будет строиться где-то в процентном соотношении 60 на 40. 60% - это классика, 40% - современная драматургия. Мне кажется, что это вполне адекватно", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в настоящее время в Театре на Таганке очень много постановок по современным текстам.

Ранее режиссер говорил, что намерен поставить в театре "Гамлета" по Уильяму Шекспиру и спектакль "Черная кошка, белый кот" по сценарию Эмира Кустурицы.

Актер, режиссер, драматург и педагог Муравицкий был назначен главным режиссером Театра на Таганке 29 декабря 2021 года. Он является лауреатом премии "Золотая маска", премий "Сделано в России", Herald Angel Award, Total Theatre Award в номинации Innovation, Experimentation and Playing with Form крупнейшего в мире фестиваля искусств в шотландском Эдинбурге.

В 2021 году артисты Театра на Таганке и московского театра драмы и комедии "Содружество актеров Таганки", которые раньше были единой труппой, объединились в спектакле "Земляничная поляна", премьера состоялась 30 сентября - в день рождения основателя театра Юрия Любимова. 8 октября 2021 года было сообщено об объединении Московского театра на Таганке и "Содружества актеров Таганки". Так завершился раскол Таганки, длившийся почти 30 лет.