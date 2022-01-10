Драма "Сядь за руль моей машины" получила "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Японская драма "Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka, 2021) получила награду "Золотой глобус" в номинации "Лучший иностранный фильм". Об этом в воскресенье сообщили организаторы премии в Twitter.

Кинолента режиссера Рюсукэ Хамагути смогла обойти испанскую драму "Параллельные матери" (Madres paralelas, 2021) с Пенелопой Крус в главной роли и франко-иранский триллер "Герой" (Ghahreman, 2021).

В этом году организаторы отказались от традиционной трансляции награждения. В феврале 2021 года газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии темнокожих представителей, за что Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (HFPA), подверглась резкой критике со стороны экспертного сообщества и представителей киноиндустрии. Телекомпания Эн-би-си, которая вела трансляцию, заявила, что не будет организовывать ее в 2022 году из-за того, что жюри, состоящее из 87 журналистов, не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.