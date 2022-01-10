Диснеевский мультфильм "Энканто" получил "Золотой глобус"

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Мультфильм "Энканто" (Encanto, 2021) студии Disney получил премию "Золотой глобус" как лучшая анимационная картина. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter организаторов премии - Голливудской ассоциации иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

Мультфильм рассказывает об истории девочки Мирабель Мадригал, живущей в городке Энканто (можно перевести с испанского как "Зачарованный") в горах Колумбии. Мирабель - единственная из своей семьи, у кого нет магических способностей, но именно ей предстоит спасти своих родственников, когда они окажутся в беде.

Режиссерами ленты выступили Байрон Ховард и Джаред Буш, роль Мирабель озвучила актриса Стефани Беатриз.

В этом году организаторы отказались от традиционной трансляции награждения. В феврале 2021 года газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии темнокожих представителей, за что HFPA подверглась резкой критике со стороны экспертного сообщества и представителей киноиндустрии. Телекомпания Эн-би-си, которая вела трансляцию "Золотого глобуса", заявила, что не будет делать этого в 2022 году из-за того, что жюри, состоящее из 87 журналистов, не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества.

В закрытой церемонии принимают участие лишь некоторые члены HFPA и избранные получатели грантов ассоциации при условии вакцинации по меньшей мере тремя дозами препарата от коронавируса и наличия отрицательного результата ПЦР-теста. Все остальные узнают об итогах премии после публикации списков победителей на официальном сайте или в социальных сетях.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.