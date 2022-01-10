Ханс Циммер получил "Золотой глобус" за музыку к "Дюне"

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Композитор Ханс Циммер получил "Золотой глобус" за музыку к фильму "Дюна" (Dune, 2021). Об этом сообщается в воскресенье в Twitter организаторов премии - Голливудской ассоциации иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

"Дюна" также претендует на "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм".

Циммер за свою карьеру написал музыку к таким голливудским блокбастерам, как "Гладиатор" (Gladiator, 2000), "Темный рыцарь" (The Dark Knight, 2008), "Король лев" (The Lion King, 1994). Он уже три раза получал "Золотой глобус", а номинировался на премию 15 раз.

"Золотой глобус" за лучшую песню в кинофильме получила композиция "Не время умирать" (No Time to Die) певицы Билли Айлиш из нового одноименного фильма о Джеймсе Бонде.

В этом году организаторы "Золотого глобуса" отказались от традиционной трансляции награждения. В феврале 2021 года газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии темнокожих представителей, за что HFPA подверглась резкой критике со стороны экспертного сообщества и представителей киноиндустрии. Телекомпания Эн-би-си, которая вела трансляцию "Золотого глобуса", заявила, что не будет делать этого в 2022 году из-за того, что жюри, состоящее из 87 журналистов, не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества. В закрытой церемонии принимают участие лишь некоторые члены HFPA и избранные получатели грантов ассоциации при условии вакцинации по меньшей мере тремя дозами препарата от коронавируса и наличия отрицательного результата ПЦР-теста. Все остальные узнают об итогах премии после публикации списков победителей на официальном сайте или в социальных сетях.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.