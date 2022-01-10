Кейт Уинслет и Майкл Китон получили "Золотой глобус" за лучшие роли в телефильме

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Британская актриса Кейт Уинслет и американский актер Майкл Китон стали лауреатами премии "Золотой глобус" за лучшую женскую и лучшую мужскую роль в телефильме соответственно. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter организаторов премии - Голливудской ассоциации иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

Кейт Уинслет сыграла в телесериале "Мейр из Исттауна" (Mare of Easttown, 2021), где исполнила роль детектива из небольшого городка в Пенсильвании, которая расследует убийство несовершеннолетней матери-одиночки и одновременно пытается решить личные проблемы, вызванные разводом и самоубийством сына. Китон удостоился награды роль в сериале "Ломка" (Dopesick, 2021) об опиоидном кризисе в США.

Кроме того, "Золотой глобус" за лучший сценарий получил британский актер и сценарист Кеннет Брана за работу над картиной "Белфаст" (Belfast, 2021).

В этом году организаторы "Золотого глобуса" отказались от традиционной трансляции награждения. В феврале 2021 года газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии темнокожих представителей, за что HFPA подверглась резкой критике со стороны экспертного сообщества и представителей киноиндустрии. Телекомпания Эн-би-си, которая вела трансляцию "Золотого глобуса", заявила, что не будет делать этого в 2022 году из-за того, что жюри, состоящее из 87 журналистов, не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества.

В закрытой церемонии принимают участие лишь некоторые члены HFPA и избранные получатели грантов ассоциации при условии вакцинации по меньшей мере тремя дозами препарата от коронавируса и наличия отрицательного результата ПЦР-теста. Все остальные узнают об итогах премии после публикации списков победителей на официальном сайте или в социальных сетях.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.