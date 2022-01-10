Рэйчел Зеглер получила "Золотой глобус" за лучшую роль в мюзикле

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Американская актриса Рэйчел Зеглер удостоилась награды "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль в мюзикле или комедии". Об этом в воскресенье сообщили в Twitter организаторы премии.

Победу в этой категории ей обеспечила роль в картине "Вестсайдская история" (West Side Story, 2021) о противостоянии нью-йоркских банд в 50-х годах прошлого века. Основную конкуренцию в номинации ей составляла соотечественница Алана Хаим, которая сыграла главную роль в фильме "Лакричная пицца" (Licorice Pizza, 2021).

В этом году организаторы отказались от традиционной трансляции награждения. В феврале 2021 года газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии темнокожих представителей, за что Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (HFPA), подверглась резкой критике со стороны экспертного сообщества и представителей киноиндустрии. Телекомпания Эн-би-си, которая вела трансляцию, заявила, что не будет организовывать ее в 2022 году из-за того, что жюри, состоящее из 87 журналистов, не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.