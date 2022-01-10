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"Власть пса" получила "Золотой глобус" как лучший драматический фильм

"Власть пса" получила "Золотой глобус" как лучший драматический фильм.

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США
"Наследники" получили "Золотой глобус" как лучший драматический сериал
Сериал рассказывает о борьбе наследников богатого предпринимателя, здоровье которого резко ухудшилось, за долю в компании после приближающейся смерти главы семейства
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