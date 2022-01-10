"Наследники" получили "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Сериал "Наследники" (Succession) от студии HBO получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter организаторов премии - Голливудской ассоциации иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

Сериал рассказывает о борьбе наследников богатого предпринимателя, здоровье которого резко ухудшилось, за долю в компании после приближающейся смерти главы семейства.

В этом году организаторы "Золотого глобуса" отказались от традиционной трансляции награждения. В феврале 2021 года газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии темнокожих представителей, за что HFPA подверглась резкой критике со стороны экспертного сообщества и представителей киноиндустрии. Телекомпания Эн-би-си, которая вела трансляцию "Золотого глобуса", заявила, что не будет организовывать ее в 2022 году из-за того, что жюри, состоящее из 87 журналистов, не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества.

В закрытой церемонии принимают участие лишь некоторые члены HFPA и избранные получатели грантов ассоциации при условии вакцинации по меньшей мере тремя дозами препарата от коронавируса и наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Все остальные узнают об итогах премии после публикации списков победителей на официальном сайте или в социальных сетях.

Премия "Золотой глобус" по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.