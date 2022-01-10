Николь Кидман получила "Золотой глобус" за роль в фильме "Быть Рикардо"

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Актриса Николь Кидман получила "Золотой глобус" за главную роль в драме "Быть Рикардо". Об этом сообщается в воскресенье в Twitter организаторов премии - Голливудской ассоциации иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

Картина рассказывает о съемках популярного американского сериала 1950-х годов "Я люблю Люси". Актеры Люсиль Болл (Кидман) и Деси Арнас (Хавьер Бардем), которые были супругами и в реальной жизни, пытаются решить личные проблемы и найти свое место в общественной жизни.

В этом году организаторы "Золотого глобуса" отказались от традиционной трансляции награждения. В феврале 2021 года газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии темнокожих представителей, за что HFPA подверглась резкой критике со стороны экспертного сообщества и представителей киноиндустрии. Телекомпания NBC, которая вела трансляцию "Золотого глобуса", заявила, что не будет организовывать ее в 2022 году из-за того, что жюри, состоящее из 87 журналистов, не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества.

В закрытой церемонии принимают участие лишь некоторые члены HFPA и избранные получатели грантов ассоциации при условии вакцинации по меньшей мере тремя дозами препарата от коронавируса и наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Все остальные узнают об итогах премии после публикации списков победителей на официальном сайте или в социальных сетях.

Премия "Золотой глобус" по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.