"Вестсайдская история" получила "Золотой глобус" в категории "Лучший мюзикл или комедия"

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Кинолента "Вестсайдская история" (West Side Story, 2021) удостоилась награды "Золотой глобус" в номинации "Лучшая комедия или мюзикл". Об этом в воскресенье сообщили организаторы премии в Twitter .

Фильм оскароносного Стивена Спилберга о любви в период противостояния уличных банд Нью-Йорка в 50-е годы прошлого века смог обойти комедию "Не смотрите наверх" (Don’t Look Up) стримингового сервиса Netflix и мюзикл "Тик-так…БУМ!" (Tick, tick… BOOM!) с Эндрю Гарфилдом в главной роли.

В этом году организаторы отказались от традиционной трансляции награждения. В феврале 2021 года газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии темнокожих представителей, за что Голливудская ассоциация иностранной прессы подверглась резкой критике со стороны экспертного сообщества и представителей киноиндустрии. Телекомпания NBC, которая вела трансляцию церемонии, заявила, что не будет организовывать ее в 2022 году из-за того, что жюри, состоящее из 87 журналистов, не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.