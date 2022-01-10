Стали известны лауреаты "Золотого глобуса - 2022"

Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (HFPA), в воскресенье объявила имена обладателей премии "Золотой глобус" по итогам 2021 года. В этом году организаторы премии отказались от традиционной трансляции награждения. В закрытой церемонии приняли участие лишь некоторые члены ассоциации и избранные получатели ее грантов. Список победителей в основных номинациях:
- Лучший драматический фильм - "Власть пса".
- Лучшая мужская роль в драме - Уилл Смит ("Король Ричард").
- Лучшая женская роль в драме - Николь Кидман ("Быть Рикардо").
- Лучшая анимационная картина - "Энканто".
- Лучший иностранный фильм - "Сядь за руль моей машины".
- Лучшие женская и мужская роли - Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна") и Майкл Китон ("Ломка").
- Лучший сценарий - Кеннет Брана ("Белфаст").
- Лучшая женская роль в мюзикле или комедии - Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история").
- Лучший композитор - Ханс Циммер ("Дюна").
- Лучшая песня в кинофильме - "Не время умирать" (Билли Айлиш).
- Лучший драматический сериал - "Наследники".
- Лучший мюзикл или комедия - "Вестсайдская история".
- Лучший режиссер - Джейн Кэмпион ("Власть пса").