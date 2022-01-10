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Стали известны лауреаты "Золотого глобуса - 2022"

Лучшим драматическим фильмом назвали картину "Власть пса"
© EPA-EFE/Emma McIntyre

Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (HFPA), в воскресенье объявила имена обладателей премии "Золотой глобус" по итогам 2021 года. В этом году организаторы премии отказались от традиционной трансляции награждения. В закрытой церемонии приняли участие лишь некоторые члены ассоциации и избранные получатели ее грантов.  Список победителей в основных номинациях:

Джейн Кэмпион получила "Золотой глобус" за лучшую режиссерскую работу
Награду в этой номинации она получила за работу над лентой "Власть пса"
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