Стали известны лауреаты "Золотого глобуса - 2022"

Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (HFPA), в воскресенье объявила имена обладателей премии "Золотой глобус" по итогам 2021 года. В этом году организаторы премии отказались от традиционной трансляции награждения. В закрытой церемонии приняли участие лишь некоторые члены ассоциации и избранные получатели ее грантов. Список победителей в основных номинациях: