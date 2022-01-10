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Умер американский комик Боб Сагет

Ему было 65 лет
Боб Сагет Richard Shotwell/Invision/AP
Описание
Боб Сагет
© Richard Shotwell/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Американский комик и актер, сыгравший главную роль в комедийном сериале "Полный дом", умер в воскресенье в штате Флорида в возрасте 65 лет. Об этом сообщил телеканал CNN.

Комика нашли мертвым в гостиничном номере в городе Орландо, куда Сагет прибыл в рамках своего концертного тура. В отель были направлены представители офиса местного шерифа, которые опознали умершего.

"Ранее в воскресенье поступило сообщение о человеке без сознания в отеле. Мужчина был идентифицирован как Роберт Сагет, на месте [происшествия] была констатирована смерть. Детективы не нашли признаков насилия или [употребления] наркотиков", - написали полицейские в Twitter. Телеканал добавляет, что специалисты позднее установят причину смерти.

Как указывает CNN, Сагет стал известен широкой американской публике после сериала "Полный дом", в котором сыграл овдовевшего отца трех девочек. Затем он стал ведущим телепередачи "Самое смешное видео Америки". Сагет озвучивал закадровый текст и главного героя в сюжетных сценах из будущего в сериале "Как я встретил вашу маму".

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