В Калуге отреставрируют в 2022 году здание для выставочного центра Эрмитажа

КАЛУГА, 10 января. /ТАСС/. Работы по реставрации объекта культурного наследия - Дома гражданского губернатора в Калуге, где расположится выставочный центр Государственного Эрмитажа, завершатся в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства Калужской области.

"В 2022 году работы по реставрации указанного памятника будут завершены. Таким образом, удастся не только создать приспособленные для музея помещения, но и спасти от разрушения памятник архитектуры", - сказали в пресс-службе.

Работа по формированию плана выставочной работы уже начата. В первую экспозицию войдут произведения старых европейских мастеров из фондов Государственного Эрмитажа.

Создание нового представительства Государственного Эрмитажа на базе Калужского музея изобразительных искусств ведется в рамках программы "Большой Эрмитаж". Затраты на реставрационные работы оцениваются в 271 млн рублей. На первом этаже здания обустроят зону приема посетителей, конференц-зал и студии для творческих занятий. На втором этаже расположатся экспозиционные пространства, на третьем этаже - хранилище и административные помещения. Новый музейный комплекс будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что реставрация здания начнется в 2022 году, сроки завершения работ не обозначались.

Дом гражданского губернатора был возведен в 1811 году под руководством автора градостроительного плана застройки Калуги Ивана Ясныгина по проекту петербургского архитектора Андреяна Захарова на Золотой улице, которая сейчас называется Карла Маркса. В марте 1841 года был утвержден проект перестройки губернаторского дома, представленный губернским архитектором Николаем Соколовым. Семья Калужского губернатора Иллариона Бибикова (1831-1837) принимала здесь внуков грузинского царя Ираклия II - Вахтанга и Дмитрия, сосланных в Россию в 1832 году. В годы нахождения на посту губернатора Николая Смирнова (1845-1851) этот дом посещали А. К. Толстой, И. С. Аксаков, Н. В. Гоголь, В. Г. Белинский, П. С. Мочалов, М. С. Щепкин, а также проезжавшие через город дворяне, которые представлялись губернатору.