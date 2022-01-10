С помощью "Пушкинской карты" уже купили билеты на 2 млрд рублей

"По инициативе президента мы запустили программу "Пушкинская карта". Молодые люди от 14 до 22 лет могут оплачивать ей походы в театры, музеи, на различные культурные мероприятия по всей стране. Программа стала очень востребованной. Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3 млн 700 тыс. человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что с 1 января номинал карты увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей в год, а с февраля возможности карты расширяются: ее станут принимать и в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и Фонда кино. На эти цели в течение года можно потратить до 2 тыс. рублей.

"У нас немало хороших режиссеров, сценаристов, актеров, и благодаря государственной поддержке еще больше молодых людей познакомятся с их творчеством. Прошу Министерство культуры и Министерство цифрового развития до 1 февраля обеспечить все необходимые условия для приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы "Пушкинская карта". Это должно быть так же просто, как покупка билетов на выставки и спектакли", - заключил глава кабмина.