Серебренников приехал на репетицию в Гамбург

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников в выходные прибыл в германский Гамбург, где с понедельника будет руководить репетицией спектакля "Черный монах" по одноименной повести Антона Чехова. Об этом сообщила пресс-служба театра Thalia.

"Я очень рад, что могу приветствовать Кирилла Серебренникова в Гамбурге", - сказал руководитель театра Йоахим Люкс. В пресс-релизе отмечается, что приезд режиссера "оказался неожиданностью", поскольку "он неожиданно получил разрешение работать в Гамбурге".

Премьера спектакля запланирована на 22 января в Гамбурге, после чего режиссер вернется в Москву, сообщает пресс-служба.

Мещанский суд Москвы в июне 2020 года вынес приговор по делу "Седьмой студии". Серебренникова приговорили к трем годам условно, двое других фигурантов - продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин - также получили условные сроки. Экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности. Суд также удовлетворил иск Минкультуры о взыскании с Серебренникова, Итина и Малобродского солидарно около 129 млн рублей в счет компенсации ущерба. До выплаты этой суммы имущество фигурантов дела находилось под арестом.

В ноября 2021 года в пресс-службе Мещанского суда Москвы сообщили, что фигуранты возместили государству 129 млн рублей ущерба по делу о хищениях при реализации театрального проекта "Платформа".