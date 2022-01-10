Реставрация особняка для Музея уральской иконы начнется в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Реставрация дома купца Мередина, построенного в XVIII веке в Невьянске Свердловской области, начнется в 2022 году для создания в нем Музея уральской иконы. В ближайшие месяцы начнется разработка необходимой научно-проектной документации, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона.

"В 2022 году начнутся работы по созданию Музея уральской иконы в Невьянске. В ближайшие месяцы стартует разработка научно-проектной документации, будет проведена историко-культурная экспертиза проекта, государственная экспертиза проектной документации и реставрация здания. Музей уральской иконы в Невьянске будет открыт в отреставрированном историческом здании - в доме купца Мередина", - говорится в сообщении.

Ранее замгендиректора по капремонту музея Ирина Кузнецова уточнила ТАСС, что на территории особняка, являющегося памятником архитектуры регионального значения, обнаружили археологический культурный слой, в связи с чем реализация работ на неопределенный срок сдвинулась.

Как сообщалось, после реставрации особняка и открытия музея в нем будет представлено, в частности, творчество знаменитых невьянских иконописцев. Новый музей войдет в структуру областного краеведческого музея. Особняк в редком архитектурном стиле - классическом модерне - ранее принадлежал купцу и меценату Марку Мередину. В 1995 году он был сильно поврежден пожаром.

В департаменте уточнили, что всего на развитие государственных учреждений в сфере культуры и искусства в регионе в 2022 году запланировано более 89 млн рублей, что на 59 млн рублей, или на 66% больше, чем в 2021 году. Средства будут направлены на ремонт в зданиях и помещениях не менее 10 учреждений, противопожарные мероприятия и мероприятия по безопасности фондов, людей и зданий.

Уральская икона развивалась в период XVI-XX веков. В развитии иконописания на Урале большую роль играли традиции Новгорода, Великого Устюга, в дальнейшем усилилось влияние традиций Москвы и Ярославля. Мастерские вначале располагались рядом с Невьянском, а затем распространились по многим городам Урала, также они были в Екатеринбургском Ново-Тихвинском женском монастыре и Верхотурском Никольском мужском монастыре. Чаще всего иконы писались на досках из традиционного материала - липы, писали их жидкими красками.