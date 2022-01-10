Пианист Мацуев примет участие в концерте к 100-летию со дня рождения поэта Левитанского

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев, виолончелист Александр Рамм и Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева 22 января дадут концерт к столетию со дня рождения поэта Юрия Левитанского (1922-1996). Об этом сообщила пресс-служба Московской консерватории.

"22 января в Большом зале консерватории прославленные музыканты исполнят программу в честь поэта Юрия Левитанского. В этот день автору стихотворений "Кинематограф", "Каждый выбирает для себя", "Диалог у новогодней елки" исполняется 100 лет", - сообщили организаторы.

В программу войдут сочинения почитаемых Левитанским композиторов. Прозвучит Увертюра к опере "Идоменей" Моцарта, Концерт для виолончели с оркестром до мажор Гайдна, а также Второй фортепианный концерт Рахманинова. Музыку дополнят записи выступлений поэта.

"В этот вечер голос Юрия Левитанского, его стихи в авторском исполнении не только позволят слушателям настроиться на поэтическую волну, но и создадут уникальную атмосферу присутствия поэта в зале", - отметили в консерватории.

Юрий Левитанский - российский поэт. Автор сборников стихов "Земное небо", "Воспоминанье о красном снеге", "Белые стихи", за который удостоен Государственной премии РФ в 1995 году, и других.