Лидер Южной Кореи поздравил актера из "Игры в кальмара" с победой на "Золотом глобусе"

СЕУЛ, 10 января. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поздравил южнокорейского актера О Ён Су, сыгравшего в картине "Игра в кальмара" от стриминговой платформы Netflix, с получением награды кинопремии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в сериале. Соответствующее сообщение в понедельник опубликовано на странице Мун Чжэ Ина в социальной сети Twitter .

"Вместе со всей страной поздравляю актера О Ён Су с получением награды за лучшую мужскую роль второго плана. Он смог произвести сильное впечатление на мировом уровне, перейдя границы Южной Кореи. Выражаю искреннее уважение и благодарность актеру", - написал президент. Он также отметил, что 77-летний О Ён Су в этой профессии уже более 50 лет.

В "Игре в кальмара" актер получил роль престарелого участника и тайного организатора игры на выживание. Yonhap также отмечает, что О Ён Су стал первым гражданином Южной Кореи, получившим награду "Золотого глобуса" в актерской номинации.

Несколько ранее Мун Чжэ Ин поблагодарил всех причастных к сериалу за "демонстрацию настоящего потенциала корейской культуры". Он отметил, что "Игра в кальмара" была самым популярным продуктом Netflix в 94 странах.

Сериал дебютировал на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по количеству просмотров по всему миру. В картине рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.

Премия "Золотой глобус" по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.