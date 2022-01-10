За период праздников волгоградцы купили более 2 тыс. билетов по "Пушкинским картам"

ВОЛГОГРАД, 10 января. /ТАСС/. Школьники и студенты в Волгоградской области за дни новогодних каникул получили бесплатно более 2,2 тыс. билетов на общую сумму около 1 млн рублей по программе "Пушкинская карта". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Свыше 2 200 билетов почти на миллион рублей бесплатно получили волгоградские школьники и студенты в дни новогодних каникул по федеральной программе "Пушкинская карта", - говорится в сообщении.

По данным регионального комитета культуры, в январе для участников программы состоялось более 400 мероприятий в театрах и музеях. Кроме того, благодаря "Пушкинской карте" в области активизировалась гастрольная деятельность - молодежь в отдаленных городах и селах знакомят со спектаклями волгоградских театров и творчеством учреждений культуры, добавили в пресс-службе.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. С 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляли 3 тыс. рублей, в 2022 году сумму увеличили до 5 тыс. рублей. С 1 февраля обладатели карты смогут приобретать билеты на сеансы отечественного кино. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.