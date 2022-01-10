Память Нины Ургант увековечат в музее Александринки

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 января. /ТАСС/. Память народной артистки РСФСР Нины Ургант, которая умерла в декабре на 93-м году жизни, увековечат в Музее Русской драмы в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Также ей планируют посвятить творческий вечер, сообщил ТАСС в понедельник художественный руководитель театра народный артист России Валерий Фокин.

"Прежде всего, это конечно, у нас будет очень серьезная музейная зона в театре. <…> Поэтому, конечно, я уверен, там будет место для ее театральных ролей. У нас там есть места для наших выдающихся актеров, это прежде всего", - сказал собеседник агентства.

Фокин добавил, что в театре также планируют провести творческий вечер, посвященный актрисе. "Может быть, к дню рождения [актрисы в сентябре], может быть, в конце сезона планируем такой вечер", - отметил Фокин.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского. Играла в Ярославском академическом драматическом театре им. Ф. Волкова, в Ленинградском театре им. Ленинского Комсомола. В 1962 году она перешла в Ленинградский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина, где сразу заняла ведущее положение в труппе. За долгие годы работы на александринской сцене Ургант создала галерею ярких женских образов в современном и классическом репертуаре. Из ее работ в кино, среди которых было более 70 фильмов, зрителям больше всего запомнилась роль военной медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссера Андрея Смирнова. Ургант умерла 3 декабря 2021 года на 93-м году жизни.